Lixo e mau cheiro incomodam vizinhos de escola estadual

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



17/04/2020 | 23:55



Colchão, estrado de cama, sofá, tijolo, eletrodomésticos e gavetas. Pode até parecer bazar de garagem, mas não é. Enquanto muita gente está em isolamento físico para tentar frear o avanço do novo coronavírus, há gente indo despejar lixo dentro da EE Antônio Adib Chammas – que está com parte do muro quebrado – e na Rua dos Professores, no Jardim Santa Cristina, em Santo André.

Além do entulho, moradores reclamam de ratos, baratas e do mau cheiro. “Vem caminhão, carros, de noite, até na madrugada, e jogam coisa dentro da escola. A gente ouve os barulhos deles jogando as coisas. E não dá para tirar, pois é muita coisa”, comenta moradora que não quis se identificar.

A denunciante explica que o lixo é despejado dentro da instituição de ensino justamente pela parte do muro que foi quebrada. “Todos os dias vejo gente jogando coisas lá”, frisa.

A moradora diz que sente medo dos bichos que passaram a circular após o local virar ponto de descarte. “E a escola quando as aulas voltarem, como as crianças ficam com este monte de entulho?”, questiona.

A Prefeitura afirmou que o Semasa atua quando há resíduos na via. Sobre os resíduos depositados na área da escola, afirma que “não cabe atuação da autarquia para limpeza do espaço. Também devido à dificuldade de identificar os infratores pelo descarte, a equipe do Semasa não consegue autuar os responsáveis pelo crime ambiental”.

A Diretoria Regional de Ensino de Santo André informa que a limpeza ao redor da escola é de responsabilidade conjunta com a comunidade e Prefeitura. Já a Secretaria da Educação do Estado, diz que todas as providências para o levantamento do muro da escola já foram tomadas e uma obra está prevista. “Também foi encaminhada à Prefeitura solicitação de retirada do entulho nos arredores da unidade. A administração regional está à disposição dos pais e responsáveis para esclarecer quaisquer dúvidas.”