Baep faz ação com cavalaria em S.Bernardo

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



17/04/2020 | 23:55



A Rua Marecheal Deodoro, em São Bernardo, recebeu na tarde de ontem a visita da cavalaria do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia). O policiamento montado faz parte de patrulhamento realizado nas áreas centrais das sete cidades do Grande ABC.

Segundo o capitão Fernando Carvalho Ricardo, a medida tem como meta prevenir roubos e furtos. O patrulhamento, ele explica, foi realizado, inclusive, perto de agências bancárias, já que muitas pessoas começaram a sacar o auxílio emergencial no valor de R$ 600 liberado pelo governo federal em tempos do novo coronavírus.

Geralmente, com a cavalaria, são feitas abordagens de rotina, “em pessoas suspeitas, na porta de banco com algum volume na cintura”, explica.

De acordo com capitão Carvalho, a ação de ontem foi tranquila. “Estamos dando auxílio nas portas dos bancos. Nossa missão é evitar todo e qualquer tipo de crime e que as pessoas saiam com tranquilidade das agências bancárias”, explica. Para isso, a operação contou com dez cavalos e 14 policiais, além de uma viatura no apoio.

Carvalho frisa ainda que não foram notadas aglomerações na região visitada. “Só pessoas nas filas nas portas dos bancos. Mas as agências fizeram marcações na parte externa, com fitas no chão, em uma distância de cerca de dois metros”, diz.

O capitão explica que esse tipo de patrulhamento, com a cavalaria, tem sido realizado constantemente em todo o Grande ABC, nas regiões centrais. Se as ações forem em São Bernado ou Mauá, os cavalos vão andando de seus respectivos quartéis. Nos outros municípios, vão de caminhão até o local da ronda.

Segundo o capitão, a ronda realizada com a cavalaria é mais ostensiva. “O cavalo é um animal grande, tem o barulho da ferradura no chão, o policial consegue ver a uma altura maior. A cavalaria melhora a sensação de segurança. Uma viatura se camufla diante de vários veículos. Agora, quantos cavalos você vê passando aí na rua?”, questiona.