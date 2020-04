Voluntários se unem e viabilizam aulas on-line

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



17/04/2020 | 23:55



Escolas e instituições de ensino de todo o País deram um jeito de não paralisar as atividades durante o isolamento físico imposto pelo avanço do novo coronavírus, entretanto, as unidades assistenciais não têm a mesma facilidade para pôr em prática aulas a distância. Exemplo de superação é a IAM (Instituição Assistencial Meimei) da Pauliceia, em São Bernardo. A ONG (Organização Não Governamental) conseguiu colocar mais de 200 crianças para estudar de forma remota durante a paralisação das aulas, fornecendo inclusive celular, chips e planos de internet a seis famílias que não possuíam, adquiridos entre os próprios voluntários.

Vice-presidente da entidade, Graziela Mota explicou que estes menores vivem em situação de vulnerabilidade social e econômica, pertencentes a três comunidades da região: Coca, Naval e Nova Conquista – todas localizadas na divisa entre São Bernardo e Diadema.

“Se para as crianças e famílias em geral é importante manter a rotina de estudos, para os jovens da comunidade isso é uma necessidade”, reforçou Graziela.

A voluntária pontua que parte destes menores está confinadas em casas de um ou dois cômodos, com mais de quatro pessoas juntas, muitas vezes sem janelas ou boa circulação de ar e ainda sem opções de entretenimento. “Com as aulas as crianças têm tido uma rotina de estudos que está ajudando toda a família a passar mais fácil pelo confinamento. Inclusive as atividades têm unido pais e filhos, que passaram a estudar juntos”, comemorou.

Mas fazer isso acontecer não foi fácil. A entidade precisou correr atrás de conseguir aparelhos celulares e planos de internet para seis famílias, o que só foi possível com a união dos voluntários. “Tivemos ainda que colocar, em dez dias, todas as professoras para pensar digitalmente, muitas sem fluência digital alguma”, reforçou Graziela.

Para viabilizar o processo a ONG fez um vasto estudo das famílias, em questionário que procurava entender a realidade da casa de cada aluno, desde quantas pessoas vivem na residência, situação econômica e alimentar, e até mesmo qual o tipo de acesso à internet e como fariam para acompanhar a didática proposta. As aulas começaram via WhatsApp no dia 30, e por conta do sucesso e dedicação destes profissionais, uma empresa parceira da entidade vai disponibilizar plataforma de educação, que deve ter início na próxima semana.

Mãe do Rafael, 3 anos, e da Manuella, 7, Karina Freitas da Silva, 32, disse que foi “um desafio” dar início às aulas remotas. “Para eles (crianças) é novidade este modelo de aula. Eles sentem muita falta de ir na unidade e ver os amigos, mas estão se adaptando bem à nova rotina”, confirmou.

Moradora da Pauliceia, Karina diz que é mais difícil em casa fazer com que as crianças não percam atenção na aula. “Mesmo assim, achei ótimo que não percam o ano letivo”, afirmou.

Desempregada, Karina está ainda aproveitando o tempo de quarentena para costurar máscaras, as quais vende por R$ 5 e R$ 10. “A Meimei é excelente. Lá fiz curso de corte e costura e hoje estou usando isso para ajudar as pessoas. A instituição acolhe a família.”