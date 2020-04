Um milk-shake na Americana

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



17/04/2020 | 23:55



Tobogã: pista ondulada e, geralmente, inclinada que, em parques de diversões, pode ser usada para deslizar ou escorregar. Tipo de trenó, sem trilhos, construído em tábuas e desenvolvido seguindo um modelo utilizado pelos índios da América do Norte.

Nota – Escorregador gigante, dizemos nós.

Fazer compras na Oliveira Lima era a delícia da gurizada, pois ao final chegava a hora do lanche: sanduíche e café com leite nos vários barzinhos do Centro de Santo André ou – melhor ainda – um americano com milk-shake na Americana.

Lógico, a Americana é um dos 33 pontos listados por Gerson Gomes da Silva ao focalizar na Semana Santo André 2020 a principal via comercial do Centro antigo da cidade. E todos, da geração dos 50, 60, 70, 80, 90 se lembram dela. E quem lembra do tobogã?

O tobogã – Gerson contou ontem, e repetimos hoje – ficava no espaço depois ocupado pela Lojas Nippon. O que se procura: uma foto daquele divertimento que teve a sua época, a exemplo das fontes luminosas.

Seguem outros pontos referenciais da Oliveira Lima, que o Dr.Gerson listou:

Tecidos Olivi

Floricultura Bahia

A Paulistinha – loja de roupas infantis

Capri Show

Calçados Brasília

Lojas Garbo

Bazar São José

Calçados Clark

Funerária Pagano

Foto Paino

Relojoaria Zucchi (Glauco)

Lojas Americanas

Camisaria Riviera

Kopenhagen

Sönksen – a fantástica fábrica de chocolates





Nota – Contas feitas, somadas as listas de ontem e de hoje da Oliveira Lima, faltou um endereço: a Livraria Siciliano. Mas esta merece um capítulo especial, para mostrar que Santo André já teve grandes livrarias.

Peculatário é a mãe

Texto: Milton Parron Adhemar de Barros e a política das décadas de 1930, 1940, 1950 e 1960. No programa deste fim de semana, depoimentos de Adhemar de Barros Filho, do piloto do DC-3 de Adhemar, comandante Armando Andrade, e de Jânio Quadros. Adversário duro e irreconciliável de Adhemar, 21 anos após sua morte Jânio Quadros deu um depoimento para o programa Memória onde elogia o inimigo de outrora, chega a afirmar que “Adhemar, diante dos descalabros da política e dos politiqueiros atuais, merecia ser canonizado e beatificado”. O dia que Adhemar, que falava a língua que o povo entende, foi ao programa Pingos nos Is, da TV Record, e, ao responder a pergunta de uma deputada, saiu-se com esta: “Peculatário é a mãe”. Dois escândalos pelos quais Adhemar pagou um pesado tributo, o dos Chevrolets e o da urna marajoara. Em ambos foi inocentado, porém, sua imagem já tinha sido arranhada. E mais: O acordo com Getúlio pelo qual abriu mão de sua candidatura presidencial em 1950 em troca do apoio de Getúlio em 1955, que não foi cumprido por causa do suicídio do presidente em 1954. As eleições para o governo de São Paulo em 1950, com vitória de Lucas Nogueira Garcez, candidato de Adhemar e a de 1954 vencida por Jânio com a derrota do candidato apoiado por Adhemar. A eleição para prefeito de São Paulo em 1953, vencida por Jânio que não terminou o mandato para poder se candidatar a governador. EM PAUTA Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9) – Adhemar de Barros – III de uma série de quatro programas. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 23h, amanhã, às 5h. Na internet: www.radiobandeirantes.com.br/ vivo . Diário há meio século Sábado, 18 de abril de 1970; ano 12; edição 1213 Manchete – Eles voltaram. Houve maior vitória? O retorno dos três náufragos da Apolo 13 do espaço a Terra foi contemplado por milhões de telespectadores.





Em 18 de abril de... 1920 – Estavam sendo construídos os primeiros pavilhões para a instalação da Companhia Química Rhodia Brasileira em Santo André. 1945 – Presidente Getúlio Vargas assina o decreto-lei 7.474, de anistia aos presos políticos. Em comemoração ao ato, operários de Santo André promovem passeata à noite, conduzindo as bandeiras das nações aliadas e cantando o Hino Nacional.

Hoje

Dia Nacional do Livro Infantil Dia de Monteiro Lobato Dia de Allan Kardec. Marca a data do lançamento do seu primeiro livro, O Livro dos Espíritos, em Paris (18 de abril de 1857).

Santos do Dia