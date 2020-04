Região contabiliza 312 novos casos em apenas uma semana

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



17/04/2020 | 23:55



O Grande ABC terminou a semana útil com 819 casos de pacientes confirmados pelo novo coronavírus, aumento de 312 testes positivos entre os boletins apresentados pelas sete prefeituras na segunda-feira e ontem. E tal situação comprova a importância do trabalho que vem sendo desempenhado pelo laboratório de pesquisas da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC). O número coincide com o índice de positividade revelado com exclusividade ontem pela instituição.

Segundo o vice-reitor da FMABC e coordenador do laboratório de análises clínicas do centro universitário, Fernando Luiz Affonso Fonseca, nesta semana chegaram aproximadamente 1.000 amostras para serem testadas (cerca de 200 por dia). E, destas, 25% tiveram a confirmação da contaminação pelo novo coronavírus.

“Ainda não é possível dizer se este índice é bom ou ruim. Se é resultado do isolamento social ou não. Isso vamos ter de acompanhar. Mas o índice de positividade pode ser bom indicador de que as restrições impostas e seguidas pelos municípios, de acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), estão surtindo efeito. Se a gente conseguir testar 500 amostras e manter os 25%, posso dizer que está funcionando”, afirmou.

Entre estes 819 casos confirmados, 231 são em São Bernardo, cidade que conta com mais pacientes da doença. Depois aparecem Santo André (222), São Caetano (145), Diadema (111), Mauá (67), Ribeirão Pires (31) e Rio Grande da Serra (12) – entre estas, apenas Diadema e Rio Grande ainda não firmaram parceria de análise com o laboratório da FMABC.

A região alcançou ainda 59 mortes, o que representa 6,3% das 928 do Estado. No Brasil, as vítimas fatais ultrapassaram 2.000, chegando a 2.141, além de 33.682 casos confirmados da Covid-19.