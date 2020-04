Dois bebês são infectados no Hospital de Clínicas

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



17/04/2020 | 23:55



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), revelou ontem, em transmissão nas redes sociais, que dois bebês foram infectados pela Covid-19 no HC (Hospital de Clínicas) do município. Segundo ele, ambos entraram na unidade médica sem o vírus e foram infectados lá dentro. Além deles, outro paciente, uma mãe e sete funcionários também testaram positivo, totalizando 11 casos.

“Não dá para proibir que um parente reveze com uma mãe que está com o filho na UTI. Não tem jeito. Onde há maior rotatividade das pessoas, maior o risco. Por isso a importância da quarentena”, disse Orlando. “Não sabemos se a infecção alguém trouxe o vírus ou se é do próprio hospital, porque estamos tratando pacientes lá”, emendou.

Ontem, a Prefeitura havia divulgado nota comunicando que as alas de enfermaria e UTI (Unidade de Terapia Intensiva) pediátrica de cardiologia do hospital estão em quarentena desde quinta-feira. Segundo a administração, todos os funcionários do setor, bem como as mães e acompanhantes de pacientes internados, serão testados. Os profissionais do setor foram afastados das funções até o resultado dos exames, enquanto as mães permanecerão nas alas, mas sem acesso aos demais setores do hospital.

As intervenções, incluindo as cirurgias pediátricas cardíacas e novas internações, também estão suspensas. Por meio de nota, a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde do município destacou que “a medida é importante para isolar a área e conter a disseminação do vírus”.

A UTI pediátrica de cardiologia do Hospital de Clínicas é referência no Estado.

(colaborou Aline Melo)