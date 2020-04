Dell’Antonia recebe primeiras munícipes para tratamento e recuperação

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



17/04/2020 | 23:55



O Ginásio Laís Elena, que abriga a quadra principal do Complexo Pedro Dell’Antonia, em Santo André, recebeu ontem as três primeiras pacientes da Covid-19 encaminhadas pela rede de saúde municipal. Segundo informações preliminares, são mulheres de 63, 64 e 69 anos, que apresentam quadro de baixa complexidade e foram direcionadas de ambulância a partir das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) Perimetral e Central. A primeira chegou na parte da tarde, em registro flagrado pelo Diário. As outras duas ingressaram entre o fim da tarde e o início da noite.

Segundo o secretário de Saúde Márcio Chaves (PSD), as pacientes foram encaminhadas ao local porque as acomodações destinadas à Covid-19 no CHM (Centro Hospitalar Municipal) estão repletas. “Todos os os casos agora serão encaminhados para o hospital de campanha”, explicou.

O Pedro Dell’Antonia recebeu 180 leitos – distribuídos entre três ginásios – para tratar pacientes com todas as complexidades do novo coronavírus, inclusive 14 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), estas devidamente equipadas com respiradores, monitores paramétricos, oxímetro, cardioversores e bombas de infusão.

Até o fim da próxima semana, o Estádio Bruno Daniel também estará com a estrutura em funcionamento e mais 120 leitos aptos a receberem pacientes. E na primeira semana de maio a quadra poliesportiva da UFABC (Universidade Federal do ABC) vai liberar mais 100 acomodações. Nos dois equipamentos também serão destinados casos de todas as complexidades.

“A quarentena foi fundamental, foi a primeira fase do nosso planejamento. Para que usamos esse tempo das pessoas em casa? Para ampliar a capacidade da nossa saúde pública e nosso número de leitos. Porque as outras doenças não param e o coronavírus veio como uma doença nova, letal, contagiante. A gente teve de aumentar bastante nossa capacidade. Criamos esses 400 leitos para iniciar a segunda fase: o início da discussão para flexibilização e retorno de algumas atividades econômicas, com mais segurança e rede de saúde mais robusta, começar a pensar em retomar atividades. Sempre com responsabilidade e respaldo da ciência e da saúde”, disse o prefeito Paulo Serra (PSDB).