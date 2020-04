São Caetano abre portas do hospital de campanha e ganha 100 leitos

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



17/04/2020 | 23:55



A Prefeitura de São Caetano inaugurou, ontem, a estrutura provisória do hospital de campanha com foco na Covid-19, nas instalações do Hospital São Caetano, no bairro Santo Antônio. A unidade oferece mais 100 leitos para internação de pacientes com baixa complexidade, sendo 50 no terceiro andar e outros 50 sendo finalizados no quarto pavimento.

Ontem mesmo a unidade começou a receber pacientes encaminhados de outros equipamentos da cidade, como o complexo hospitalar, o Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin e das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento). “O hospital não terá porta de entrada nem atendimento de urgência para moradores que virem até aqui. A unidade vai receber pacientes encaminhados de outros equipamentos de saúde”, explica a secretária de saúde Regina Maura Zetone.

Os elevadores e a entrada usados por pacientes diagnosticados com a Covid-19 são separados dos demais. A secretária reforça que todos os munícipes que apresentarem sintomas do novo coronavírus devem procurar a tenda de atendimento no Albert Sabin ou as demais unidades, que farão o encaminhamento ao complexo hospitalar, no caso de o paciente ser de alta complexidade, ou ao novo hospital de campanha. Pacientes diagnosticados pelo programa Disque Coronavírus também terão o mesmo procedimento para atendimento.

A coordenadora do controle de infecções do hospital de campanha, Nédia Maria Hallage, acredita que a nova unidade vai desafogar os demais hospitais, que já estão com alta demanda de pacientes. “Este hospital vai ser importante para darmos seguimento ao tratamento que já se iniciou em outra unidade de urgência. Será destinado aos pacientes que apresentarem certa melhora clínica, mas que ainda permanecem com medicação e necessita de suporte”, observa.

Nédia comenta que todos os pacientes que chegarem ao hospital de campanha estarão com o exame da Covid-19 feito e confirmado com infecção.

O prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) reforça as observações da coordenadora e explica que os leitos já estão preparados para os atendimentos. “No caso do paciente apresentar piora no caso clínico nós conseguimos prestar este atendimento aqui, pois já instalamos duas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) na enfermaria com respiradores, mas caso necessite de outras assistências, encaminhamos novamente ao complexo hospitalar”, comenta o chefe do Executivo.

Auricchio ainda destaca a possibilidade de instalar mais 100 leitos no local, totalizando 200 apenas no hospital de campanha. “Esperamos que isso não seja necessário, mas caso aconteça agravamento, essa unidade comporta 200 leitos”, finaliza.

O investimento inicial feito no hospital de campanha é de R$ 1,3 milhão, incluindo a preparação da estrutura, equipamentos, insumos e locação de serviços e contratação de profissionais. Assim, a capacidade de acomodações em São Caetano chega a 400 – além destas 100, o município conta com 80 UTIs e aproximadamente 220 leitos de enfermaria.

Município contrata 205 profissionais da saúde

A Prefeitura de São Caetano contratou 205 profissionais para trabalhar exclusivamente no hospital de campanha. São médicos, enfermeiros, auxiliares, profissionais de portaria – já que a unidade vai funcionar 24 horas – recepção, segurança e limpeza.

A enfermeira Giovana Munhoz, que vai trabalhar na unidade, destaca que todos os profissionais já foram treinados no quesito das higienizações, distanciamento dos leitos e outros cuidados que precisam ser tomados em meia à pandemia. “O hospital mudou sua característica. Antes funcionava como ambulatório, agora será estrutura nova, vamos começar do zero”, analisa Giovana.

A enfermeira destaca que a estrutura montada permite aos funcionários ficarem na unidade sem precisar voltar para suas casas, se assim preferirem. “Com refeitórios, banheiros exclusivos e área para descanso, o profissional que preferir ficar no hospital, até por receio de retornar para casa por causa do vírus, pode e tem toda estrutura para permanecer aqui pelo tempo que quiser”, comenta.

O diretor do complexo Alessandro Neves avalia positivamente o hospital pelos recursos adquiridos para atendimento. “Embora o nome seja hospital de campanha, está todo equipado e pronto, com toda medicação disponível e na parte de RH (Recursos Humanos) com todos os profissionais já cadastrados. Esta unidade tem o mesmo nível de excelência do que as demais (da cidade)”, destaca. “O gargalo regional, e mundial, da contaminação destes profissionais nos preocupa muito e toda atenção é necessária”, completa o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).