Com o poder da escolha

Luís Felipe Soares



18/04/2020



Realizar escolhas envolve perceber situações, analisar as possibilidades e decidir qual é a melhor coisa ase fazer. As pessoas, inclusive as crianças, acabam optando por diversas coisas ao longo do dia, desde levantar ou não da cama, a quantidade de comida que terá como alimento ou qual brincadeira realizar ao invés de outra. O importante é entender que cada escolha resulta em consequências, ou seja, terá certos resultados diferentes em relação ao que poderia ter ocorrido caso mudasse de opinião.

A ideia parece séria, mas é algo natural dos seres vivos. Claro que esse tipo de ação pode ser transformada em diversão, ainda mais quando as escolhas do público influenciam diretamente no caminho de uma superladra. O desenho canadense Carmen Sandiego: Roubar ou Não, Eis a Questão aposta na interatividade com os espectadores para saber quais ações tomar ao longo da aventura.

Trata-se de episódio especial dentro da produção do seriado Carmen Sandiego, disponível para assinantes do serviço on-line da Netflix. O programa acompanha os trabalho mirabolantes da personagem principal, que coloca suas habilidades de aprendiz de ‘vilã’ à prova para frustrar roubos de grandes ladrões.

Quem vir a atração terá participação nas decisões da personagem no capítulo. Na história, seus amigos são capturados pelos chefes da academia V.I.L.E. e ela é obrigada a ajudar os bandidos em assaltos para salvá-los. A brincadeira acontece diversas vezes ao longo da jornada, com o público tendo cerca de dez segundos para fazer as escolhas disponibilizadas, como invadir um prédio pelo primeiro ou pelo último andar e achar que pode ser melhor correr atrás de um avião antes que ele decole ou esperar para saber o endereço de seu destino para investigá-lo. As caixas interativas aparecem na tela e basta clicar no que achar melhor.

Busca pela palavra ‘interativo’ no sistema da Netflix apresenta atrações semelhantes. Entre elas estão Gato de Botas – Preso Num Conto Épico e Você Radical, este último seriado real que coloca o aventureito britânico Bear Grylls ‘ouvindo’ as pessoas nos caminhos em meio a florestas, desertos, penhascos e geleiras. Não há escolhas certas nem erradas, apenas a oportunidade de perceber que as possibilidades estão abertas e que cada um pode ir por um caminho. O fim é diferente para todos.

Jogo de detetive ensina história e geografia; nova versão está na web

O início das aventuras com Carmen Sandiego está no mundo dos games. Toda a ideia por trás das investigações e viagens nasceu em 1985, no formato de atração de entretenimento educativo para antigos computadores .

No game Where in The World is Carmen Sandiego? (Onde no Mundo está Carmem Sandiego?, em tradução livre do inglês para o português), o público assume o papel de detetive convocado para solucionar casos de roubos de alguns itens especiais. A personagem principal é a chefe do grupo de bandidos a serem investigados, que realizam esses assaltos em diferentes lugares do mundo.

O objetivo dos criadores era apresentar ao público, principalmente às crianças, conceitos ligados a geografia, ciência responsável pelo estudo do espaço geográfico espalhados pelo planeta. Saber detalhes de características dos países citados e um pouco de sua história era essencial para se sair bem.

Uma nova versão da brincadeira virtual foi lançada no ano passado para PC, tablet e celular. Na verdade, trata-se de atração interativa disponibilizada no aplicativo de mapas Google Earth. Ele já traz a personagem no estilo recente e remonta à dinâmica apresentada no jogo antigo. É preciso ouvir testemunhas, analisar pistas e decidir para onde viajar atrás dos bandidos, inclusive para a cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, com a estátua do Cristo Redentor sendo um dos alvos.

Desenho dos anos 1990 foi primeira adaptação para a televisão

O sucesso do jogo ao longo das décadas de 1980 e 1990, além da forte presença da personagem em livros temáticos, fez com que um desenho animado fosse desenvolvido. A responsável pela adaptação original para as telas da televisão foi a rede norte-americana Fox.

O seriado Em Que Lugar da Terra Está Carmen Sandiego? foi originalmente exibido nos Estados Unidos entre 1994 e 1999. No Brasil, sua versão dublado passou em programas infantis de diferentes emissoras entre o fim dos anos 1990 e o começo dos anos 2000.

A personagem era apresentada como ladra internacional monitorada de perto pela Agência de Detetive Acme. Crimes de diferentes tipos são analisados pelos jovens Zack e Ivy, com o computador Chefe os ajudando a seguir os passos da esperta bandida.

Os mais curiosos podem procurar saber mais sobre a atração no YouTube, sendo fácil encontrar a abertura em português e trechos dos antigos episódios.