Ar melhor com menos carros

Luís Felipe Soares



18/04/2020 | 23:58



Com menor número de carros espalhados pelas ruas, melhor é a qualidade de poluição no ar. Essa ideia foi exemplificada há alguns dias devido à queda da quantidade de automóveis andando pelas vias. A grande diminuição do trânsito em diversos cantos do mundo é devido ao isolamento físico proposto como forma de combater a proliferação da Covid-19.

Análise de imagens de satélite realizadas pela Nasa (agência espacial dos Estados Unidos) mostram que a concentração de dióxido de nitrogênio, gás poluente produzido pelos veículos comuns e que pode gerar problemas de respiração, caiu drasticamente nos países onde se adotou a restrição de movimentação, como China, Itália e Espanha.

Registros feitos pelo satélite Sentinel 5P, da Agência Espacial Europeia, revelaram que o número menor de carros em grandes centros urbanos brasileiros diminuiu a poluição em alguns pontos. Notou-se maior impacto nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba (Capital do Paraná).

Segundo os pesquisadores, ainda é cedo para medir o impacto dessa mudança em relação a dias normais. Fatores como ventos e chuvas podem influenciar as informações.