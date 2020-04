O que é micose?

Tauana Marin



18/04/2020 | 23:59



A micose nada mais é do que uma infecção causada por fungos, grupo de organismos que podem ser macroscópicos ou microscópicos, tais como bolores (a exemplo de manchas verdes encontradas no pão já vencido) e cogumelos. Esses ‘bichinhos’ podem se instalar em áreas da pele e das unhas. Quando encontram condições favoráveis para seu desenvolvimento, como umidade e calor em excesso, se desenvolvem ao ponto de originar a doença.

Esse tipo de complicação de saúde pode aparecer em qualquer local do corpo, principalmente nas áreas de dobras, chegando até no couro cabeludo. Detalhe que a micose se reproduz muito rapidamente, seja em qual for a área em que se concentra. Pode surgir durante a vida toda, inclusive nos bebês, nos primeiros dias de vida.

Quando se manifesta entre os dedos dos pés é conhecida popularmente como frieira, causando certa coceira e apresentando descamação de pele. Caso a pessoa fique coçando a região, a ferida pode aumentar e gerar ainda mais incômodo. Não é comum que apresente odor, já que o cheiro diferente na pele sugere uma infecção por bactérias e não fungos.

A micose desenvolvida nas unhas faz com que o tecido sofra alterações, se tornando oco e amarelado. Esse tipo de problema merece atenção especial, uma vez que provoca dor e pode fazer com que as unhas fiquem encravadas na pele.

Uma boa notícia é que a infecção pode ser prevenida com certos hábitos de higiene. Basta secar bem o corpo depois do banho (principalmente entre os dedos dos pés), não usar sapatos fechados por muito tempo e não guardar os guardar em armário sem antes deixá-los ‘respirar’. Também se deve evitar calçar o tênis de outra pessoa, uma vez que a doença é transmissível. É por esse motivo, por exemplo, que não se deve frequentar a piscina quando está com micose, com exames sendo feitos justamente para averiguar a existência desse tipo de complicação, que pode passar durante a ação coletiva.

Caso a micose apareça em alguma área do corpo, a primeira medida é consultar um médico dermatologista para que indique o tratamento adequado. Cuidados no local podem resolver, mas, dependendo da lesão na pele, um medicamento de uso oral pode ser recomendado.

Consultoria de Carolina Contin, dermatologista pediátrica do Sabará Hospital Infantil, de São Paulo.