Do Diário do Grande ABC



18/04/2020 | 23:53



O Senado nacional estuda dois projetos de lei que podem suspender o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano. Ambas propostas, realizadas por senadores diferentes, tentam prorrogar o calendário de provas por causa do atraso na educação nacional motivado pela pandemia da Covid-19.

A UNE (União Nacional dos Estudantes) e a Ubes (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas) estão a favor do adiamento do Enem. Até mesmo um abaixo-assinado destinado aos estudante está disponibilizado on-line (www.adiaenem.com.br) para tentar chamar a atenção do Ministério da Educação.

As provas do exame nacional estão agendadas para ocorrer nos dias 1° e 8 de novembro.