Antes de Nadine Gonçalves, padrasto de Neymar já pediu apresentadora do SBT em namoro

17/04/2020 | 19:10



O passado de Tiago Ramos, novo namorado de Nadine Gonçalves e padrasto de Neymar, tem dado o que falar! Após ser revelado que o modelo é bissexual e já fez parte de um trisal, agora veio à público uma investida do rapaz à Florinda Fernandes, a Flor, que participa do Jogo dos Pontinhos no SBT.

Viralizou na web um vídeo de 2016 - quando Tiago tinha 18 anos de idade - que o modelo mandou para a artista, de 55 anos de idade, em que se declara para ela e diz que quer conhecê-la e talvez ter algo a mais.

- Quando eu te vejo na televisão, não sei o que é esse algo estranho que eu sinto dentro de mim, entendeu? É inexplicável. Às vezes, vocês famosos pensam que a gente está se declarando só por causa da fama, mas não. Mas o que eu estou falando aqui é que existe sentimento dentro de mim mesmo. Estou aqui pra falar que sou louco por você, e se você aceitar, acho que você não vai se arrepender. Queria te chamar pra sair, pra gente se conhecer melhor, e, quem sabe... Sei que as chances são poucas.

Com a ajuda de um amigo, Tiago - que na época morava na Paraíba - foi até Campinas, em São Paulo, acompanhar as gravações de um programa que Flor estava fazendo, e aproveitou o momento para pedi-la em namoro! Para o jornal Extra, a apresentadora disse que rejeitou o rapaz:

- Ele me pediu em namoro com todo o jeitinho, foi muito educado, gentil e fofo. Como não tinha nada a ver, claro que eu não aceitei. Mas eu fiquei muito lisonjeada com o carinho dele.

Ela também disse estar muito feliz por ele e Nadine.