Homem mata ex-mulher e atinge filho caçula após discussão em Mauá

17/04/2020 | 18:35



Uma mulher morreu e uma criança de cinco anos ficou ferida após o ex-marido da vítima fatal atirar contra ela e acabar acertando o filho caçula de raspão durante discussão na manhã desta sexta-feira (17), no Jardim Campo Verde, em Mauá.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, Dorival Caldeira, 34 anos, foi até a casa da ex-sogra, na Rua Marcio Balde, para conversar com a ex-mulher, Renata Miranda de Souza, 31, de quem estava separado há cerca de cinco meses.

Após discussão, Caldeira atirou a queima roupa contra a vítima, que morreu na hora, quando ela teria se recusado a reatar o casamento. O disparo acertou acidentalmente o filho caçula do casal, de cinco anos, que foi socorrido ao Hospital Nardini. Após ser medicada, a criança foi liberada. Eles tinham outros dois filhos. Na sequência, Caldeira tirou a própria vida.

A perícia foi solicitada no local. A arma do crime, um revólver Ruger, calibre 357, estava com a numeração raspada e foi apreendida.

O caso foi registrado como feminicídio, tentativa de homicídio e suicídio no 2º DP (Parque das Américas), de Mauá.