“Protegidos do mal”. Foi assim que Olívio Jekupé, 55 anos, nativo da aldeia Krukutu, na divisa do Riacho Grande, em São Bernardo, com Parelheiros, bairro da Capital, explicou como a tribo se sente diante do avanço do novo coronavírus no País. Escritor e palestrante, o Krukutu garante que, na mata, onde têm o “pulmão” da terra, eles estão mais seguros do que àqueles que moram onde acreditam ser a civilização, mas para os indígenas – cujo dia nacional é celebrado neste domingo (19) – , a cidade é que está “atrasada”.

