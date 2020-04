Guilherme Napolitano confirma fim de relacionamento com Gabi Martins: - Decidi que vamos seguir como amigos

17/04/2020 | 17:11



Guilherme Napolitano conversou com seguidores na sexta-feira, dia 17, e finalmente esclareceu como fica o relacionamento que ele teve com Gabi Martins dentro do BBB20:

- Eu e a Gá conversamos, trocamos uma ideia ontem e hoje também, tivemos uma conversa super saudável, a gente conseguiu se resolver, em relação a tudo que todo mundo tem perguntado. A pressão que têm colocado na gente tá sendo difícil, mas eu decidi que a gente vai seguir como amigo.

E continuou dizendo:

Desejo muito sucesso na vida dela, torço muito por ela, ela é uma pessoa incrível, gostei muito de tudo que a gente viveu lá dentro do BBB, só tenho coisas boas pra lembrar dela. Peço a todo mundo que gosta da gente, não ataquem ela, continuem torcendo por ela. Ela é uma cantora incrível, vai ter muito sucesso na vida dela.

Será que agora os fãs sossegam?