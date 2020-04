Alice Braga fala sobre a rotina da quarentena ao lado da namorada, Bianca Comparato: - Ela cozinha melhor do que eu!

17/04/2020 | 17:11



Alice Braga participou de uma entrevista para o Canal Brasil e revelou como está a sua rotina na quarentena! A atriz, que mora nos Estados Unidos, citou que tem se arriscado na cozinha, feito bolos com frequência, lendo roteiros e livros, além de assistir a muitos filmes. Além disso, está curtindo a companhia de Bianca Comparato, com quem vive um discreto relacionamento há três anos:

- A Bianca está aqui, graças a Deus. Ela cozinha melhor do que eu! A gente troca muito sobre filme, sobre livro. Tenho uma dica: se você está com alguém em casa, olhe o outro, escute o outro, isso é muito importante porque um dia você vai estar pior, ela te ajuda e vice-versa.

A atriz ainda falou sobre Eduardo & Mônica, filme que teria a sua estreia em junho, mas por causa do coronavírus, deve chegar aos cinemas apenas em outubro:

- O filme é lindo, chorei horrores quando assisti ao lado do Gabriel Leone, que se tornou um amigo muito especial. O filme é uma leitura da música que atravessou gerações. Pensei que esse papel não seria para mim porque a Mônica é bem mais jovem do que eu e o Eduardo mais novo do que o Gabriel [Leone], mas acabou dando tudo certo.

Outro filme seu que foi adiado é Os Novos Mutantes:

- Sempre gostei muito de X-Men, minha mãe também. Adorei o convite porque o filme fala sobre autoaceitação, entender quem você é e seu lugar no mundo. Foi diferente de tudo o que eu já tinha feito. Estou angustiada, louca para estrear, mas tive a sorte de assistir com o elenco.