Meghan Markle e Príncipe Harry ajudam a distribuir alimentos e doam 586 mil reais para ONG

17/04/2020 | 17:11



Meghan Markle e príncipe Harry se mudaram recentemente para Los Angeles, nos Estados Unidos, e já estão aproveitando o tempo no país para praticarem boas ações! De acordo com a revista People, o casal passou o domingo de Páscoa e a última quarta-feira, dia 15, trabalhando junto com a ONG Project Angel Food, entregando comida para pessoas com doenças críticas e que são os principais grupos de risco para o coronavírus.

O diretor da instituição, Richard Ayoub, falou sobre o trabalho que Meghan e Harry fizeram na instituição:

- Estamos completamente honrados. Eles são muito pé no chão e genuinamente interessados em todas as pessoas que conheceram. Eles conversaram com nossos chefs, com os clientes - eles só queriam ter certeza que as pessoas sentissem o amor e o carinho. O objetivo deles era apenas honrar nossos chefs, funcionários e voluntários com seu trabalho. Meghan disse que ela queria mostrar para Los Angeles para Harry sob os olhos da filantropia. É simplesmente lindo. Existe uma grande dose de amor e altruísmo entre eles. Os dois são indivíduos que querem conhecer às outras pessoas. Nossos clientes são pessoas normalmente esquecidas. Eles realmente queriam visitar essas pessoas. Eles queriam vê-las e conversar com elas e, com sorte, colocar um sorriso em seus rostos.

Richard também revelou que, além de conhecer todas as instalações da ONG, Meghan e Harry também decidiram contribuir com as entregas para aliviar um pouco o trabalho dos entregadores - que costumam atender a até 60 pessoas por dia. No domingo de Páscoa, o casal teria ficado responsável por seis entregas, e quando voltaram disseram que gostariam de fazer mais - por conta disso, na quarta-feira eles saíram novamente, dessa vez com 14 entregas. Legal, né?

E não foi só isso! De acordo com a revista Vanity Fair, Meghan e Harry também doaram 112 mil dólares - o equivalente a 586 mil reais para a Feeding Britain, instituição do Reino Unido que busca alimentar pessoas em situação de vulnerabilidade. O mais impressionante é que o dinheiro usado veio das doações que os convidados do casamento do casal fizeram em 2018 - na época, ao invés de presentes, o Duque e a Duquesa de Sussex pediram para que as pessoas apoiassem ONGs.