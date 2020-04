Larissa Manoela enlouquece e pinta o cabelo com tinta spray e massinha

17/04/2020 | 17:10



Larissa Manoela mostrou que está se divertindo bastante nesta quarentena! A atriz compartilhou uma foto com um novo visual e entregou que pintou os cabelos com tinta spray e massinha de modelar. Na legenda de sua publicação, feita no Instagram, Lari brinca que enlouqueceu, mas que está loucamente feliz e sendo ela mesma neste período de isolamento social. Veja abaixo:

Quarentena dia: (sei lá perdi as contas)

EU: E N L O U Q U E C I

Acordei cedo, fiz minha English Class [aula de inglês]. Fui fuçar o que tenho aqui em casa. Achei tinta spray colorida temporária para o cabelo. Achei minhas massinhas. O resultado está aí. Loucamente feliz e sendo eu mesma nessa #QUARENTENA! Feliz sexta, escreveu a artista.

E você, o que achou?