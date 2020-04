Taylor Swift adia shows no Brasil para 2021 por conta da pandemia do novo coronavírus

17/04/2020 | 17:10



Taylor Swift oficialmente adiou os shows que faria no Brasil este ano. A cantora iria se apresentar em São Paulo, nos dias 18 e 19 de julho. Por meio de seu Twitter, ela postou um comunicado oficial indicando que a decisão foi por conta da pandemia do novo coronavírus. Na legenda, escreveu o seguinte:

Estou muito triste que não vou poder ver vocês em shows este ano, mas eu sei que essa é a decisão certa. Por favor, fiquem saudáveis e seguros. Eu verei vocês no palco assim que eu puder, mas agora é importante se comprometer a essa quarentena, para o bem de todos nós.

Já no texto divulgado está escrito o seguinte:

Lutar contra a Covid-19 é um desafio sem precedentes para a nossa comunidade global e a segurança e o bem-estar de nossos fãs deve ser sempre a nossa prioridade máxima. Organizações de saúde e governos ao redor do mundo têm fortemente desencorajado grandes aglomerações de pessoas por um período indeterminado. Com muitos eventos em todo o mundo já cancelados, e sob direção de oficiais de saúde, em um esforço de manter os fãs seguros e ajudar a prevenir a propagação da Covid-19, infelizmente foi tomada a decisão de cancelar todos as aparições e shows ao vivo de Taylor Swift neste ano.

Por fim, há a indicação de novas datas:

Os shows dos Estados Unidos e Brasil serão reagendados para 2021, com datas a serem anunciadas mais tarde este ano. Ingressos comprados para esses shows vão ser transferidos para a nova data do show, sem que os compradores precisem fazer nada.

Triste, né?