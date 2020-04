5 dicas para manter a produtividade no home office

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



17/04/2020 | 16:48



A pandemia de coronavírus transformou a rotina de profissionais e empresas, que passaram a adotar o trabalho remoto como alternativa para manter as operações. Mas produtividade e foco nas tarefas estão entre os desafios da quarentena nesse cenário. A KingHost, empresa de soluções digitais, está com sua equipe em sistema de home office e preparou algumas dicas para tornar esse momento mais agradável e produtivo para todos. Confira!

1. Faça uma lista de atividades por priorização

Começar o dia lendo os e-mails e mensagens recebidas no dia anterior pode ser um primeiro passo para organizar as demandas antes de dar início às atividades. Entenda quais são mais urgentes e complexas e planeje seu dia de acordo com o tempo que você imagina para a conclusão de cada uma. Outro ponto importante é: não inclua mais tarefas do que é possível executar em um dia ou terá problemas em administrar seus horários. Além disso, atividades pessoais menos urgentes podem ser realizadas nos períodos que, geralmente, você estaria se deslocando para casa ou para a empresa.

2. Organize seus horários

Crie uma agenda, anote seus compromissos diários e respeite seu tempo. Uma questão importante para conseguir se adaptar é em relação aos momentos das refeições. Para quem mora sozinho, com os restaurantes oferecendo apenas serviços para entrega, a opção é separar um momento da manhã para encomendar o delivery ou montar um planejamento para prepará-las no dia anterior – ou até mesmo no final de semana. Dessa forma, o impacto no horário do seu expediente será menor. A organização irá ajudar na sua produtividade e no foco, sobretudo quando se trabalha com demandas diferentes, paralelas e times com várias pessoas.

3. Adapte seus hábitos

Para conseguir colocar em prática as dicas de produtividade é preciso adaptar alguns hábitos. Quem percorria um trajeto longo de casa até o trabalho, por exemplo, pode aproveitar esse período para investir em uma nova atividade ou até mesmo para meditar ou ler. Cada pessoa está sendo desafiada a adaptar a rotina, pensando na melhor forma de ter o mínimo de impacto possível na produtividade diária.

4. Evite distrações

Estabeleça algumas regras durante seu dia. No home office, as distrações são diferentes daquelas que estávamos acostumados no escritório da empresa. Se for necessário, mantenha o celular no silencioso e evite redes sociais por determinados momentos do dia nos quais é necessário ter um foco maior. Caso você precise participar de reuniões online, teste as ferramentas de videoconferência com antecedência, pois caso venha ter algum problema técnico, você terá tempo de resolver e não causará atrasos. Outra sugestão é manter suas questões pessoais nos horários em que não estiver trabalhando, assim fica mais fácil manter o foco nas atividades profissionais.

5. Alimentação, atividades físicas e sono

Pode parecer que esses três tópicos de nada tem a ver com dicas de produtividade para home office, mas são essenciais para manter o foco e a atenção às atividades da rotina. Especialistas em saúde física e mental aconselham a manutenção de exercícios físicos como forma de manter o corpo e mente saudável, alinhado com meditação e práticas mindfulness. A alimentação também entra como um pilar essencial nesse momento, com a ingestão de alimentos saudáveis e muita hidratação.