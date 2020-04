Dirigente revela que Campeonato Italiano pode ser retomado entre maio e junho

17/04/2020 | 13:25



O futebol na Itália, paralisado há cerca de 45 dias por conta da pandemia do novo coronavírus, poderá ser retomado entre maio e junho. Nesta sexta-feira, o presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla em italiano), Gabriele Gravina, revelou que desenvolveu um protocolo de saúde "rigoroso e cuidadoso" que entregará ao governo para retomar o Campeonato Italiano em breve.

Em uma entrevista ao canal de TV italiano RAI, Gravina disse que "compartilha" da esperança do ministro do Esporte do país, Vincenzo Spadafora, de poder recomeçar o futebol na Itália entre o final de maio e o começo de junho, mas com "toda a devida cautela e garantia".

"Desenvolvemos um protocolo de saúde rigoroso e cuidadoso, mas flexível, que entregaremos aos ministros Spadafora (Esporte) e Roberto Speranza (Saúde) amanhã (sábado). Três semanas de segurança serão necessárias, para que no final de maio e no início de junho (a liga italiana) possa começar", disse Gravina.

De acordo com o presidente da FIGC, haverá um período de análise para garantir a segurança de todos os participantes dos eventos. "Se todos os envolvidos são negativos (para a covid-19), não há problema de distanciamento ou contagiosidade. Levará três semanas de segurança para que você possa começar no final de maio e no início de junho", completou.

Os treinamentos das equipes, de acordo com as últimas declarações do ministro Vincenzo Spadafora, devem começar novamente em 4 de maio, mas ainda faltam garantias sobre como elas poderão observar na prática os novos protocolos de segurança.

Sobre estádios, Gravina abriu a possibilidade de campos neutros. "Espero que todos possam jogar em seu próprio estádio. Se não for possível, encontraremos soluções alternativas", afirmou o dirigente que comentou ainda que espera também concluir a Copa da Itália, que está na fase semifinal.