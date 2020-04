Britney Spears chama o ex, Justin Timberlake, de gênio, e site afirma que cantores mantiveram contato após o término do relacionamento

17/04/2020 | 13:11



Quem não adora as músicas de Justin Timberlake? Pelo que parece, Britney Spears também é uma grande fã do cantor! Na última quinta-feira, dia 16, a artista pop postou um vídeo no Instagram, no qual ela dança ao som da música Filthy, lançada por Justin em 2018, e admitiu na legenda que considera o ex um grande compositor:

Esta é a minha versão do Snapchat ou TikTok ou qualquer coisa legal que você deva fazer hoje em dia!!!!! Como você pode ver, eu não estou realmente dançando, estou só muito entediada. PS: Eu sei que tivemos uma das maiores separações do mundo há 20 anos?? mas ei, o homem é um gênio!!!! Ótima música JT!!!! Pssss se você SABE O QUE É BOM!!!!!!

A reação de Justin foi igualmente bem humorada, comentando o vídeo com emojis de risada e mãozinhas para cima, numa saudação. De acordo com uma fonte do Hollywood Life, o cantor ficou surpreso com a publicação:

- Justin ficou agradavelmente surpreso e tocado pelas palavras de Britney sobre ele ser um gênio. Mesmo antes de namorar, Justin e Britney tinham uma conexão, já que eles trabalharam muito juntos enquanto estavam na Disney.

Os cantores se conheceram ainda crianças enquanto trabalhavam no programa Mickey Mouse Club, e tiveram um relacionamento entre os anos de 1998 e 2002. Apesar de as coisas terem acabado de um jeito tóxico, outra fonte do Hollywood Life afirma que eles retomaram contato alguns anos atrás:

- [A mãe de Justin] Lynn segue Britney e a irmã no Instagram e, de vez em quando, eles se falam. Britney foi o primeiro amor de Justin, já faz tanto tempo que qualquer ressentimento se curou dos dois lados.