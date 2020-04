Otávio Mesquita e Melissa Wilman se separam após mais de dez anos de união

17/04/2020 | 12:50



Otávio Mesquita e Melissa Wilman decidiram se separar após 11 anos de casamento. Eles estavam juntos desde junho de 2008. Os dois são pais de Pietro, de dez anos. Em entrevista para o site UOL, o apresentador confirmou a notícia e disse que prefere não se aprofundar no assunto. "Estou evitando falar, mas é fato. Somos amigos, foi sem brigas, sem motivos. Nos respeitamos, temos um filho de dez anos", ponderou.

Antes do casamento com Melissa, Otávio Mesquita teve um relacionamento a jornalista Janaína Barbosa, com a atriz Vanessa Machado e com Elisabeth Blanch - com quem teve o primeiro filho, o músico John Blanch.

O apresentador já passou por emissoras como TV Bandeirantes, Record TV, Rede TV! e SBT, na qual participou recentemente da novela As Aventuras de Poliana, em 2019, junto com Pietro. Otávio interpretou o personagem Olavo Mosquito e Pietro fez o papel de Olavinho.