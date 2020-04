WhatsApp começa testar ferramenta para combater fake news; conheça

Sérgio Vinícius

O WhatsApp começou a testar uma nova função que visa combater a disseminação de fake news. Disponível para usuários beta, ele permite que pessoas pesquisem no Google a veracidade de mensagens encaminhadas.

O sistema é bastante simples. Quando alguém recebe uma mensagem encaminhada que o próprio WhatsApp considera inverídica, ele adiciona uma lupa ao lado do texto no celular do destinatário. Ao clicar nela, a pessoa é direcionada à internet (normalmente, ao Google), que mostra mais informações sobre aquele assunto.

Veja como funciona a novidade. As capturas são do WhatsApp Web, mas o sistema é semelhante em smartphones. Ainda não há previsão de quando essa ferramenta chegará a todos os usuários.

A mensagem encaminhada aparece com uma lupa.

Ao clicar sobre ela, o usuário é direcionado à internet, para buscadores.