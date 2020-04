João Doria prorroga quarentena em São Paulo até 10 de maio

Vanessa Soares

17/04/2020



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou em coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta sexta-feira (17) no Palácio dos Bandeirantes, a prorrogação da quarentena nos 645 municípios do estado até o dia 10 de maio. O período obrigatório de isolamento físico estava decretado até a próxima terça-feira (21), mas devido a evolução nos casos de contaminação do novo coronavírus, o período foi ampliado.



São Paulo tem o maior número de casos no Brasil, com 11.568 casos confirmados da Covid-19 e 853 mortes confirmadas. Além disso, 1.125 pessoas estão internadas em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Estado.

O governo Estadual também divulgou o índice de isolamento da população no estado. Nas últimas 24 horas a Capital teve índice de 49%, sendo que o ideial, segundo especialistas, é que índice de 70%. Vinte municípios aparecem no ranking com as melhores taxas. No topo está a cidade litorânea São Sebastião, com 67% de isolamento, seguida de Ubatuba, também no Litoral, e Lorena, no Interior. Do Grande ABC, Ribeirão Pires é a única cidade que aparece no ranking, em quarto lugar.