Interferência dos EUA atrapalha compra de testes pelo Consórcio

Aline Melo

Do Diário do Grande Abc



17/04/2020 | 11:29



O presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Rio Grande da Serra, Cel (Cidadania) afirmou que a interferência dos Estados Unidos no mercado externo está dificultando a compra de testes para Covid-19 pelo colegiado. O Consórcio anunciou em 30 de março que vai destinar de R$ 4,8 milhões para a aquisição de 1 milhão de kits, mas até agora, a compra não foi concretizada.

De acordo com Maranhão, além das unidades estarem caras e com grande oscilação de preços, a interferência do governo norte-americano que tem não só comprado grandes quantidades de insumos médicos e hospitalares como usado uma lei que impede que as empresas com sede nos Estados Unidos exportem os produtos durante a pandemia, tem atrapalhado os trâmites.

“Nos reunimos essa semana com o David Uip (coordenador do centro de contingência do coronavírus no Estado e reitor da Faculdade de Medicina do ABC) que nos orientou a aguardar um pouco, até mesmo porque o Estado está realizando compra de grande número de testes e eles vão nos orientar da melhor forma”, declarou. Maranhão frisou que “é um privilégio contar com o apoio de um dos maores infectologistas do Brasil, filho da nossa terra”, nesse momento de pandemia, referindo-se a Uip. “Ele vai nortear os laboratórios que merecem a nossa credibilidade e o momento correto para serem adquiridos”, completou.

Maranhão expressou grande preocupação com o avanço dos casos de Covid-19 nas periferias das cidade do Grande ABC. “Essa é a população mais vulnerável. Sem estrutura, muitas vezes sem saneamento básico, sem condições adequadas de fazer o isolamento físico, pela quantidade de pessoas dentro das casas”, relatou. “O efeito vai ser muito diferente do que no começo da pandemia, quando as classes mais altas foram afetadas. Os números mostram que os casos vem aumentando em espiral e acredito que o momento mais complicado começa agora”, pontuou.

IMPRENSA

Segundo Maranhão, assim que os testes estiveram disponíveis, profissionais de saúde e da imprensa serão os primeiros a serem testados. “Após as equipes de saúde, entendo que os jornalistas e toda a imprensa desempenham papel fundamental nesse momento, para manter a população bem informada”, declarou.