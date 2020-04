Prima de Rafa Kalimann relembra aborto espontâneo sofrido pela influenciadora

17/04/2020 | 11:11



Rafa Kalimann chegou na reta final do BBB20 e é uma das favoritas ao prêmio do reality show da TV Globo. E o sucesso no programa parece já render frutos para a beldade. Em entrevista à colunista Patricia Kogut, Marcella Ribeiro, prima da influenciadora, falou sobre os planos da sister após deixar o confinamento.

- Rafa iria para a África (ela é embaixadora de uma ONG no país) em junho. Ainda não sabemos como será. Tínhamos alguns projetos engatilhados, mas, devido à quarentena, não vamos prosseguir com eles. Nem em maio nem em junho. Acredito que a partir de julho conseguiremos dar andamento, explicou.

Marcella ainda entregou que algumas marcas estão interessadas em contratar Rafa, mas que o sonho mesmo da influenciadora é se tornar atriz, mas que por enquanto, a proposta na área ainda não chegou.

Outro desejo de Rafa é se tornar mãe em breve. Quem acompanha o BBB, sabe que a beldade falou já sobre ter sofrido um aborto espontâneo.

- Foi realmente um momento difícil e doloroso. Ela e a mãe dela na época ficam bem chateadas, relembra a prima da artista.

Marcella também esclareceu sobre os boatos de que Rafa teria feito um procedimento para abortar três vezes. A família negou e entrou em um processo na Justiça contra uma antiga amiga da influenciadora que divulgou as informações:

- Não queremos voltar a esse assunto. Tudo está seguindo em sigilo. Até agora o que saiu foi a retirada do conteúdo das redes sociais.