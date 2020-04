Por conta do coronavírus, Carlos Nascimento é afastado do SBT

17/04/2020 | 11:10



Os últimos dias não têm sido tranquilos no SBT, não. Depois de ter um de seus âncoras com a confirmação da infecção pelo novo coronavírus, agora foi a vez de a emissora de Silvio Santos informar que a partir da última quinta-feira, dia 16, em virtude da Covid-19, o jornalista Carlos Nascimento afastou-se preventivamente da apresentação do SBT Brasil.

Com a notícia do afastamento do jornalista, a assessoria de imprensa da emissora ainda compartilhou uma fala de Carlos, explicando que ele resolveu se afastar apenas agora:

- Quero deixar claro que desde o início da pandemia de Covid 19 no Brasil me foi dada a liberdade de ficar em casa e a decisão de permanecer no SBT Brasil é de minha inteira responsabilidade. Entendi que deveria estar ao lado dos meus colegas e do público, num momento em que o telejornalismo é fundamental para informar, esclarecer e orientar os brasileiros. Não fui o único. Durante todos esses dias atuei ao lado de uma equipe valorosa, corajosa e ciente da importância do nosso trabalho. Orgulho-me de fazer parte desta redação e reitero que ninguém me forçou a nada. Aos que ficam, o meu respeito e a certeza de que cumprimos o nosso dever. Que Deus nos proteja e a todo o povo brasileiro.

Isso acontece depois de toda a polêmica envolvendo o afastamento de Marcelo Torres. Aliás, em substituição a Carlos Nascimento, Darlisson Dutra assume a bancada ao lado de Rachel Sheherazade até o fim da pandemia.