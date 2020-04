Militares do Exército fazem desinfecção em terminal de ônibus de Sto.André

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



17/04/2020 | 10:26



Trinta e cinco militares do 2º Batalhão de Polícia do Exército, de Osasco, estiveram na madrugada de hoje no Terminal Leste de ônibus de Santo André. Munidos de materiais de limpeza - água sanitária e álcool em gel - fizeram a desinfecção da área interna do local, que recebe, normalmente, grande concentração de pessoas.

Capitão Felipe, chefe da operação da desinfecção do Exército, diz que é importante diminuir a carga viral desses lugares. "Essa desinfecção acaba agindo de forma complementar às medidas individuais de higiene na prevenção do novo coronavírus. Uma vez que a gente consiga desinfectar esta área, diminui a concentração de vírus que pode entrar em contato com o cidadão, que ele também pode levar para seu lar e infectar outros moradores da residência", explica. Para tanto, foram limpos piso, maçanetas, paredes e grades.

As partes externas desses lugares, segundo o relações públicas do batalhão, o tenente Rodrigues, não tem necessidade de limpeza visto que o calor solar é nocivo para o vírus. O trabalho de limpeza, acrescenta, deve se estender a outros locais da região - Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra - dentro de uma semana. As datas ainda não foram definidas. "Qualquer outro local que as prefeituras julguem necessário a limpeza é só entrar em contato conosco", avisa o tenente. Segundo ele, cerca de 300 militares estão a postos para a operação.