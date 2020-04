17/04/2020 | 10:17



O Smithsonian Channel exibe minissérie sobre o Palácio de Buckingham. Nos dois episódios, que serão exibidos nesta sexta-feira, 17, e no dia 24, às 22h, algumas revelações sobre essa icônica construção, que é a residência da família real britânica. Para conseguir determinadas informações sobre o palácio, a produção conta com a ajuda de ex-funcionários, de pessoas próximas a membros da família real e até de celebridades, como Brian May e Tony Robinson.