Lives: veja os artistas que estão se apresentando na quarentena

Bianca Bellucci

Do Rota de Férias



17/04/2020 | 10:18



As lives viraram a sensação da internet durante a pandemia provocada pela covid-19. Artistas nacionais e internacionais estão fazendo shows em casa para trazer um pouco de entretenimento aos fãs isolados. E já tem até programação definida. Abaixo, você confere as próximas apresentações agendadas. Vale lembrar que elas costumam ser transmitidas nos canais oficiais das celebridades via YouTube, Instagram e Facebook.

17/04 (sexta-feira)

20h – Fresno

20h – Felipe Araújo

20h – The Wonders

18/04 (sábado)

16h – Heineken Home Sessions by Queremos! (Clarice Falcão, Tássia Reis, Duda Beat e Silva)

16h – Alexandre Pires

16h – The Killers

17h – Cavaleiros do Forró

17h – Fernando & Sorocaba

19h – David Guetta

20h – Wesley Safadão

21h – One World: Together at Home (Lady Gaga, Billie Eilish, Elton John e mais)

22h – Pablo

19/04 (domingo)

16h – Ferrugem

16h30 – Felipe Dylon

18h – Henrique & Juliano

Horário não divulgado – Roberto Carlos

20/04 (segunda-feira)

20h – Pixote

20h – Alcione

21h – Harmonia do Samba

21/04 (terça-feira)

18h – Raça Negra

19h – Dilsinho

22/04 (quarta-feira)

19h – Belo

20h – Bon Jovi, Bruce Springsteen e Rod Stewart

23/04 (quinta-feira)

18h – Thiaguinho

Agora, se você perdeu ou quer reassistir a algum show, nesta galeria, o Rota de Férias reúne as principais lives que já rolaram durante a quarentena. Confira: