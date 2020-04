Mara Maravilha passa mal e assusta equipe no SBT

17/04/2020 | 10:10



Nos bastidores do SBT, a preocupação com o estado de saúde dos colaboradores da emissora parece ser grande. Depois de Marcelo Torres ser diagnosticado com coronavírus, Mara Maravilha, que faz parte do Fofocalizando, assustou a equipe depois de passar mal na tarde da última quinta-feira, dia 16.

Segundo o colunista Leo Dias, Mara foi levada às pressas para o ambulatório da emissora e por pouco não se ausentou do comando da atração. Os funcionários, que estariam preocupados desde que o jornalista Marcelo Torres, do SBT Brasil foi diagnosticado com coronavírus, teriam cogitado que Mara também estivesse com a doença.

Mara, no entanto, esclareceu ao colunista que fez os exames para a nova doença por precaução depois de confirmar que havia tido uma indigestão. O exame deu negativo.

O SBT não retornou o contato para comentar o assunto, mas em nota a Leo Dias, esclareceu:

Ela comeu peixe no almoço e não caiu bem no estômago. O médico receitou um remédio e ela apresentou o Fofocalizando normalmente, sem precisar ser dispensada. Só para deixar claro: Mara e seu companheiro fizeram o teste covid 19 e deu negativo ok? Está tudo bem, disse a assessoria, que ainda teria enviado fotos comprovando o resultado do exame.