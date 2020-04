Conta corrente da China fica praticamente equilibrada no 1º trimestre

17/04/2020 | 10:04



O resultado em conta corrente da China ficou praticamente equilibrado no primeiro trimestre, apesar da pandemia do novo coronavírus, informou hoje o órgão regulador de câmbio do país, conhecido como Safe pela sigla em inglês.

A pandemia não vai afetar a conta corrente no médio e longo prazos, uma vez que a economia chinesa está se recuperando gradualmente e o resto do mundo deverá seguir a mesma tendência, segundo Wang Chunying, porta-voz da Safe.

Em março, bancos comerciais da China compraram o valor líquido de US$ 18,6 bilhões em moedas estrangeiras, ante US$ 14,2 bilhões em fevereiro, de acordo com o órgão.

No primeiro trimestre, o setor bancário adquiriu US$ 39,1 bilhões líquidos, refletindo fluxos de capital estáveis, de acordo com a Safe.