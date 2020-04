Obituário - 17 de abril de 2020

Ademir Medci

Sexta-feira, 17 de abril de 2020

SANTO ANDRÉ

Santo André, segunda-feira, dia 13 de abril

Amerindo Ferreira Nunes, 78. Natural de Remanso (BA). Residia em Santo André. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quinta-feira, dia 16 de abril

Sasahi Sato, 93. Natural de Cafelândia (SP). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 16. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Nivaldo Maltauro, 62. Natural de Arapongas (PR). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Soldador. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, domingo, dia 12 de abril

Ivone Mendes Keller, 72. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Antonio Carlos Faria, 63. Natural de São Carlos (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Sonia Amaral Ribeiro Moler, 63. Natural de Fartura (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, Segunda-feira, dia 13 de abril

Maria Rodrigues Pereira, 91. Natural de Brejões (BA). Residia no Jardim Palermo, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Nadyr Peroni Pereira, 89. Natural de Itápolis (SP). Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério da Paulicéia.

Zenolia Pereira da Costa, 88. Natural de Governador Valadares (MG). Residia no Parque Selecta, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Lécio Voltatoni, 86. Natural de São Carlos (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 13, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Odete Conceição Galves Martins, 81. Natural de Catanduva (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Conceição de Jesus Voltatoni, 78. Natural de Marília (SP). Residia na Vila Camargo, em São Bernardo. Dia 13, em São Bernardo. Memorial Phoenix, em Santo André.

Francisco Etenio de Oliveira, 69. Natural de Senador Pompeu (CE). Residia em São Paulo (SP). Dia 13, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.

Luiz Presbitério da Costa, 68. Natural de Tapiraí (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério da Paulicéia.

Israel Canuto Ribeiro, 66. Natural de Planalto (BA). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

José Antonio Soares, 65. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Ferreira, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério da Paulicéia.

José Raimundo Nicácio, 63. Natural de Santa Cruz do Escalvado (MG). Residia no Golden Parque, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Orides de Souza Oliveira Ferro, 61. Natural de Salmolrão (SP). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, terça-feira, dia 14 de abril

José Teixeira, 96. Natural de Braga, Portugal. Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Kazuko Kikuchi Akama, 93. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério do Araçá, em São Paulo (SP).

Rosa Alves Rocha, 85. Natural de Caculé (BA). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério da Paulicéia.

Jayme George, 82. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Maria Apparecida Sonhego, 82. Natural de Alfredo Marcondes (SP). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Pedro Vita, 80. Natural de Itabuna (BA). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Euvivaldo Pereira Domingues, 79. Natural de Guanambi (BA). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Maria Alice de Souza, 77. Natural de Iguatu (CE). Residia no Jardim Vera Cruz, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Geraldo de Oliveira e Silva, 75. Natural de Virginópolis (MG). Residia no Parque Selecta, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Aparecida Paggi de Oliveira, 63. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério da Paulicéia.

Zilda Ferreira da Silva, 63. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério de Palmitópolis (PR).

Cleuza Alexandrino da Silva, 61. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 14, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, quarta-feira, dia 15 de abril

Eulália Bussadori da Silva, 77. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 15. Memorial Planalto.

Maria da Aparecida, 73. Natural de São Miguel do Anta (MG) Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 15, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Carlos Gomes Travassos, 72. Natural de Algodoal, em Piracicaba (SP). Dia 15, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

SÃO CAETANO

São Caetano, segunda-feira, dia 13 de abril

Olga Rodegher Celso, 95. Natural de Piracicaba (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério das Lágrimas.



São Caetano, quarta-feira, dia 15 de abril

Natalin Rodrigues de Miranda, 72. Natura de Rafarf (SP). Residia no Parque Dom João Neri, em São Paulo (SP). Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Sandra de Fátima Marcandalli Neves, 51. Natural de São Caetano. Residia no Centro de São Caetano. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

D I A D E M A

Diadema, quarta-feira, dia 15 de abril

Eufrásio Barbosa da Silva, 94. Natural do Recife (PE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.

Tereza Gonçalves Pereira, 92. Natural de Ibiá (MG). Residia no bairro Eldorado. Dia 15. Vale da Paz.

Nelson Paulista de Sousa, 81. Natural de Jacaraci (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.

Maria Idalina França, 79. Natural de Corinto (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 15, em Diadema. Jardim da Colina.

Antonio Santana de São José, 76. Natural do Estado da Bahia. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 15. Vale da Paz.

Ivonete Bezerra da Silva, 67. Natural de Caruaru (PE). Residia na Vila Élida, em Diadema. Dia 15. Memorial Paulista, em Embu das Artes (SP).

Francisco Cabral de Oliveira, 65. Natural de Tauá (CE). Residia no bairro Eldorado. Dia 16. Vale da Paz.

Leidio Santos da Cruz, 49. Natural de Boquira (BA). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.

M A U Á

José Rodrigues da Silva, 63. Natural de João Alfredo (PE). Residia em Mauá. Dia 13, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Célia Maria Pequeno, 72. Natural de Jaguarari (BA). Residia no bairro Pastoril, em Ribeirão Pires. Dia 16, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica, em São Caetano.