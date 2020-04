17/04/2020 | 09:51



Os investidores estrangeiros no mercado de juro futuro aumentaram pela segunda sessão, na quinta-feira, 16, as posições líquidas compradas em taxas/vendidas em PU (aposta na alta da taxa) passando de 960.478 para 1.050.219 contratos em aberto, aumento de 89.741 contratos. As informações são da B3.

Já os investidores locais aumentaram em 99.175 contratos as posições líquidas vendidas em taxa, que podem indicar aposta em corte de juro, passando de 4.246.599 para 4.345.774 contratos em aberto.

Na contraparte, os bancos aumentaram de 3.172.671 para 3.190.656 contratos em aberto, a posição líquida comprada em taxa, um aumento de 17.985,00 contratos em aberto.