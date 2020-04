São Caetano ganha tomógrafo diagnóstico

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



17/04/2020 | 00:01



O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), acompanhado pela secretária municipal de Saúde, Regina Maura, e pelo diretor técnico do complexo hospitalar municipal Ricardo Carajekeascow, apresentou na tarde de ontem novo equipamento para o combate à Covid-19. Trata-se do terceiro tomógrafo da cidade, mas este exclusivo para pacientes com novo coronavírus e está instalado anexo ao Centro Hospitalar Municipal.

O equipamento, fruto de parceria municipal com a Fidi (Fundação Instituto de Pesquisa em Diagnóstico por Imagem), terá custo de R$ 365 mil por mês à Prefeitura. Além da estrutura física, estão no pacote oito técnicos em radiologia, central de laudos e equipe de limpeza. O uso do tomógrafo deve ter início amanhã e a capacidade é de aproximadamente 40 exames diários. O funcionamento será 24 horas, todos os dias.

“Muitas vezes os exames que são colhidos das cavidades nasal e oral vêm negativos, porém, a tomografia pode dar o resultado muito antes, o que é fundamental para diagnóstico dos casos, especialmente os mais graves”, pontuou Regina Maura. “A propositura deste equipamento é ser um apoio, porque um dos mais importantes diagnósticos do paciente da Covid-19 é o comprometimento pulmonar. Estamos trabalhando para estruturar serviços e suportar a demanda, o que traz sobrecarga ao sistema”, destacou o prefeito. “A Covid-19 é doença gravíssima, está em volume crescente. O epicentro brasileiro é o Estado de São Paulo e o epicentro estadual é a Região Metropolitana junto com a Capital, onde estamos localizados. Não tem tratamento específico. Não adianta a gente se apoiar em falsas promessas, porque meio científico não identificou tratamento específico. Então, a única maneira de evitar é através do isolamento social”, disse Auricchio.

Segundo Ricardo Carajekeascow, o novo coronavírus afeta também outros órgãos e com este equipamento é possível saber o que pode ter sido atingido pelo vírus. “É um ganho grande ter mais um aparelho, um método. É doença multicêntrica, atinge todos os órgãos da pessoa. Não é tomografia só de pulmão, pode fazer qualquer tipo. O paciente pode ter acometimento em outros órgãos, abdômen, sistema gastrointestinal, cerebral, renal, hepático”, explicou o diretor do Centro Hospitalar de São Caetano, que revelou informações sobre doentes do município. “Temos hoje nove pacientes entubados graves, com acometimento renal, inclusive, todos dialisando. Então (este tomógrafo) é mais um suporte que a população recebe e que ajuda os profissionais a tomarem as medidas".