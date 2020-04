Sobre saúde e economia

Do Diário do Grande Abc



17/04/2020 | 10:05



Anunciado como substituto de Luiz Henrique Mandetta no comando do Ministério da Saúde, ontem à tarde, o médico oncologista Nelson Teich buscou, no primeiro pronunciamento oficial, estabelecer diferenças fundamentais entre ele e seu antecessor. Embora tenha insistido na defesa do isolamento físico como medida eficaz para impedir a proliferação do novo coronavírus, procurou esclarecer que saúde e economia são conceitos complementares e que, por isso, pretende esvaziar a falsa polêmica que se estabeleceu no Brasil nos últimos tempos.

“Saúde e economia não competem, elas são completamente complementares. Quando você polariza uma coisa dessas, você começa a tratar como se fosse pessoas versus dinheiro, bem versus mal, empregos versus pessoas doentes. E não é nada disso”, argumentou Nelson Teich, chutando a escanteio o maniqueísmo com que o assunto vinha sendo tratado desde que a velocidade na proliferação do novo coronavírus justificou a decretação do status de pandemia.

No mesmo dia em que Teich assumia o Ministério da Saúde, este Diário recebia dados econômicos assustadores. As medidas tomadas pelos governos para combater a proliferação do novo coronavírus, como o isolamento físico determinado pelo governador João Doria (PSDB) e endossado pelos sete prefeitos do Grande ABC, afetaram em cheio os negócios. Com atendimento restrito, as 1.000 padarias existentes nas sete cidades demitiram 2.500 funcionários desde que a pandemia foi decretada – o número de pessoas que perderam o emprego equivale a 10% de toda força de trabalho empregada pelo segmento.

A situação não é melhor no setor público. Prefeitos da região estimam perda de até 20% nas receitas de 2020 por causa da queda na arrecadação de impostos provocada pela Covid-19. A decisão do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), de suspender o pagamento dos precatórios, certamente vai aliviar momentaneamente, por seis meses, a pressão nas contas. Mas haverá um depois, que exigirá saúde tanto da população quanto da economia.