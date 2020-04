Tecnologia e empatia aliadas na crise

Do Diário do Grande ABC



16/04/2020 | 23:59



Em tempos de isolamento social como este que temos vivido, tecnologia se tornou elo de conexão entre nós todos. E a empatia, característica humana fundamental à nossa convivência em comunidade, se tornou ainda mais necessária para que consigamos nos entender nesse novo – e temporário – modelo de sociedade. Pesquisas mostram que consumidores esperam, cada vez mais, postura participativa das empresas na resolução de situações sociais difíceis. E o que vejo, especialmente no segmento da tecnologia, são companhias levantando a mão para dizer ‘vamos investir nisso e naquilo’ ou ‘estamos oferecendo nossa tecnologia dessa maneira para ajudar’. É assim que a lealdade por essas organizações tende a crescer quando a poeira da crise do coronavírus baixar. Há iniciativas de grandes empresas para ajudar micro e pequenos negócios a não falirem e também esforços coletivos para apoiar hospitais a obterem modelos matemáticos ou softwares que acelerem o atendimento a pacientes, por exemplo.

Grande parte das empresas comete erros por ainda estarem vinculadas a modelos comerciais dos anos 1980, onde aqueles que eram bonzinhos não ganhavam. É esse tipo de atitude do ‘Lobo de Wall Street’ que temos que mudar agora. Todos precisam se mobilizar, porque ninguém vai sair desta crise do mesmo jeito. Não vai dar para dizer: ‘Cumprimos com nossa responsabilidade social corporativa, agora vamos voltar ao normal’, porque toda a sociedade estará diferente. Nos centros de atendimento ao cliente, por exemplo, tecnologia tem possibilitado criar experiências empáticas com consumidores, permitindo que se sintam ouvidos e possam confiar nas pessoas que estão do outro lado. Quando falamos do uso de machine learning e IA (Inteligência Artificial) nos call centers, não estamos falando em substituição de pessoas, mas sim em eliminar atividades simples e repetitivas para que agentes possam focar na resolução de problemas mais complexos.

Grande quantidade de IA tem sido usada para redefinição de senhas. Juntos, o machine learning e a IA permitem que agentes tenham mais capacidade e conhecimento para serem empáticos no momento certo, isto é, quando o cliente já passou pelos estágios iniciais e automáticos de atendimento e está chateado por não ter obtido solução de seu problema. É aí que os humanos são diferentes das máquinas: humanos têm paciência, gentileza e espírito de colaboração para identificar e resolver questões sensíveis, principalmente em situações adversas. Com tudo isso que está acontecendo, não tenho dúvidas de que verdadeiras soluções virão de indivíduos e empresas que forem capazes de ser empáticos o suficiente para liderar e inovar de forma rápida e independente nesse novo contexto social.

Marcelo Rocha é diretor sênior da empresa Zendesk no Brasil.



PALAVRA DO LEITOR

Recicláveis

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, suspendeu a coleta seletiva de materiais recicláveis por tempo indeterminado. Pergunto a ele: onde vamos descartar os recicláveis? Junto com o lixo doméstico? Ele tem que dar solução para o descarte correto desse material.

Fernando Augusto Ramalho

São Bernardo

Mandetta

Aparentemente a demissão de Mandetta por Bolsonaro foi pelo fato de o presidente sentir-se ameaçado na sua possível reeleição, com o crescimento perante a opinião pública e a quebra de hierarquia que faz parte da sua formação militar. Em questão de hierarquia, o exemplo deveria vir de casa, pois seus filhos, nada comedidos, criaram vários problemas.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

DEM pode voltar

Ao que parece, a reportagem dando conta de que o DEM pode voltar a ter prefeiturável em Diadema após 16 anos não passa de mera especulação (Política, dia 13). No caso, o presidente da Câmara, Pretinho do Água Santa, seria candidato a prefeito com apoio do prefeito Lauro Michels. Creio que Michels estaria traindo seu primo e também vereador Marcos Michels e sua correligionária e titular da Habitação e Desenvolvimento Urbano, Regina Gonçalves. Marcos foi seu fiel escudeiro desde sua primeira eleição e foi secretário de Educação, desempenhando excelente trabalho. Regina Gonçalves, além de ser a responsável pelo ingresso de Lauro no PV, tem currículo bem superior ao do atual presidente do Legislativo, que se julga prefeiturável. Será que Lauro vai deixar de lado o fiel primo e a também fiel secretária para apoiar a candidatura de vereador que se elegeu com apenas e tão somente 3.326 votos?

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema

Direitos

O presidente declara que ninguém lhe tira o direito de ir e vir face à pandemia do novo coronavírus. Ele não leva em consideração a decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Marco Aurélio Mello, de que os governadores e prefeitos têm poderes de restringir a locomoção em seus Estados e municípios para evitar a propagação do vírus. A considerar que nenhum direito pode ser considerado absoluto, porquanto objeto de limitação. O direito à saúde, o que equivale ao direito à vida, é superior e mais abrangente do que o direito de ir e vir. O direito à vida é o principal direito, sem o qual todos os demais ficam sem fundamento. No dizer de Alexandre de Moraes, outro integrante do STF, se o direito à vida não for assegurado, todos os demais perdem o sentido de ser. Face ao exposto, que péssima lição o presidente dá aos brasileiros, indo e vindo pelos espaços públicos, sujeitando-se à contaminação ou propagando.

Alexandre Takara

Santo André

Alto custo

É péssimo o atendimento nas farmácias de alto custo na região. Elas não somente não entregam como também não dão nenhuma informação sobre a falta de remédios. Como e quando saber se o medicamento chegou? Não fornecem telefone! Nada!

Serge Rene Vandevelde

São Bernardo



Oswaldo Cruz

Grande parte da população brasileira tomou a vacina contra a gripe, em todo o berritório nacional. E pensar que Oswaldo Cruz quase foi linchado quando quis vacinar o povo contra a febre amarela, no início do século XX. Os pioneiros sofrem em todas as áreas do conhecimento e da vida! Viva Oswaldo Cruz!

João Baptista Herkenhoff

Vitória (ES)

Comissionado

Neste Diário reportagem informa que o prefeito Orlando Morando, de São Bernardo, cortará 10% dos salários dos comissionados (Política, dia 15). Ora, como se fosse algo a se louvar! São 760 apadrinhados. Dá R$ 8 milhões ao mês a eles. Conseguem mensurar o enorme valor? Você que está desempregado, mas é competente, estuda, se prepara, mas não é sabujo nem mesureiro, não é chamado pelo aldrabão Orlando. Santo André não toma a mesma medida por medo de expor o número ainda maior de comissionados e consequente grande gasto mensal com esses sabujos. E olha que são muitos, e pouco ou nada fazem. Vá até a Prefeitura e comprove. Paulo Serra adotou um monte destes, pensando nas eleições e contentar amigos. Estimo em R$ 9,85 milhões o gasto mensal com comissionados no Paço andreense. Paulo, se eu estiver errado, por favor, enviei a este Diário conta certa. Leitores desta grande coluna, não pensem que as coisas irão mudar após a pandemia, porque não irão. Não sairemos mais fortes. Sairemos mais pobres.

Marcel R. Salto

Capital