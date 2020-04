Pelos caminhos da Oliveira Lima

Antes de se chamar Rua Coronel Oliveira Lima, a mais central das vias andreenses teve outras denominações, entre as quais Caminho da Vila, pois apontava para a Vila de São Bernardo. Assim, o caminho interligava a estação ferroviária ao Largo do Governo, hoje Praça Lauro Gomes, em São Bernardo.

Memória já contou: pela Oliveira Lima passaram um trenzinho e um bondinho, com seus trilhos em meia bitola, 100 anos atrás.

Mais recentemente, com o nome atual, a Oliveira Lima estendia-se ao início da Avenida Pereira Barreto, até que um bom trecho passou a ter o nome de outro coronel, Fernando Prestes.

Nos anos 1950 e 1960 a Oliveira Lima recebia moradores de São Bernardo, Mauá, Ribeirão Pires e outras cidades, pois os preços ali eram mais em conta: o metro de fazenda, material escolar, roupas e calçados, e assim por diante.

- Cine Tangará

- Padaria Matinal

- Escolas Yazigi

- Discoteca Aldo

- Modas Selly

- Câmara Municipal de Santo André

- Banco Francês e Italiano

- Bar Quitandinha – do antigo Clube de Xadrez e da redação do <CF160>Correio Metropolitano</CF>.

- Calçados Galuzzi

- Lojas Riachuelo

- Casas Henrique

- Banco da Lavoura de Minas Gerais

- Lojas Inovação

- Drogan

- Funerária Menucelli

- Loja de Tecidos Parisiense

- Tobogã (depois Lojas Nippon)

1920 – A comissão encarregada de angariar donativos a favor do monumento à memória do padre Luiz Capra, no Cemitério de Santo André (hoje da Saudade), vinha obtendo grande número de assinaturas.

1915 – Fundada a Liga de Futebol da Estação de São Bernardo, no Distrito de Santo André – a primeira que se tem notícia no Grande ABC.

Em paralelo com a oficina, comecei a ministrar aulas de eletricidade no Senai, onde trabalho até hoje como professor no curso técnico em eletroeletrônica.

Com a experiência adquirida, resolvi montar, em sociedade com um amigo, uma oficina eletromecânica para automóveis, atividade que durou mais de 20 anos.

