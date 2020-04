Bancada do PSOL denuncia demissão de Mandetta à OMS e pede convocação de Teich

16/04/2020 | 20:28



A demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, levou a bancada do PSOL na Câmara a fazer denúncias à Organização Mundial de Saúde (OMS) e também à Organização das Nações Unidas (ONU). Os parlamentares alegam descontinuidade de gestão em plena pandemia e uma tentativa do presidente Jair Bolsonaro de contrariar as medidas indicadas por autoridades sanitárias nacionais e internacionais no combate e prevenção ao novo coronavírus.

Além disso, os deputados do partido também protocolaram nesta tarde um pedido para que o novo chefe da pasta, Nelson Teich, seja convocado pela Câmara. A bancada quer que ele preste esclarecimentos, por meio de sessão virtual, sobre as circunstâncias de sua nomeação.