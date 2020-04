Nova York prorroga isolamento até 15 de maio; Covid-19 matou 142.148 no mundo

16/04/2020 | 19:17



O governador do Estado de Nova York, Andrew Cuomo, disse nesta quinta-feira, 16, em coletiva de imprensa, que Nova York e outros Estados americanos entraram em acordo para prorrogar as medidas de isolamento social até 15 de maio. A extensão do prazo tem como objetivo diminuir o número de hospitalizações e intubações nestes Estados, movimento que já vem ocorrendo em Nova York. Apesar disso, segundo Cuomo, 606 mortes foram confirmadas no Estado na quarta-feira, 15, sendo 577 em hospitais e 29 em casas de repouso.

Nos Estados Unidos como um todo, de acordo com o Centro de Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês), o total de casos está em 632.548 e o de mortos é de 31.071. A instituição mudou a maneira como conta os casos e os mortos, incluindo também os "casos prováveis". Na contagem de vítimas fatais, 26.930 foram confirmadas como sendo por conta da covid-19 e 4.141 são contadas como prováveis.

O Reino Unido também anunciou que vai prorrogar as medidas de restrição à circulação de pessoas por pelo menos mais três semanas. A informação foi divulgada em coletiva de imprensa pelo ministro das Relações Exteriores do país, Dominic Raab, que está no comando desde que o primeiro-ministro, Boris Johnson, está afastado, em recuperação pela covid-19.

De acordo com o governo britânico, 861 mortes aconteceram no país nas últimas 24 horas, e 4.618 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus. Desde o início da pandemia, 13.729 pessoas morreram e 103.093 foram contaminadas no Reino Unido.

Outro país a prorrogar as medidas de isolamento social é a Austrália, que estendeu o prazo por mais quatro semanas, segundo a imprensa local. O governo australiano já disse que medidas de segurança, como proibição de ajuntamento de grupos, deve permanecer no país pelo menos até setembro. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, 63 pessoas morreram e 6.462 foram infectadas pela coronavírus na Austrália.

O número de mortos em decorrência da covid-19 cresceu em 753 na França nas últimas 24 horas, elevando o total de vítimas fatais no país para 17.920, informa o governo francês. Até o momento a França já confirmou 108.847 contaminados, aumento de 2.641 casos em relação a ontem.

A Espanha chegou hoje à marca de 19.130 mortos e de 182.816 casos confirmados, continua sendo o país mais afetado da Europa. A Itália, no entanto, tem mais mortos: são 22.170. O total de infectados na Itália é de 168.941 desde o começo da pandemia. Os dados são dos governos locais.

Na Alemanha, houve aumento de 2.866 casos confirmados e de 315 mortes em relação a ontem, informa o Instituto Robert Koch. No total, 130.450 pessoas foram infectadas e 3.569 morreram no país.

Globalmente, de acordo com a Johns Hopkins, o total de vítimas fatais da covid-19 é de 142.148 pessoas. Quase 2,14 milhões já foram infectadas.