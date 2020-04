Bolsas de NY fecham em alta, com sinalizações de retomada econômica no radar

16/04/2020 | 18:09



As bolsas de Nova York fecharam com ganhos, melhorando à tarde. Apesar de mais um dado negativo do mercado de trabalho, o humor foi apoiado por declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as perspectivas de reabertura da economia mais adiante neste ano. Com ações de tecnologia e serviços de comunicação em destaque, o Nasdaq se descolou dos demais índices.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,14%, em 23.537,68 pontos, o Nasdaq subiu 1,66%, a 8.532,36 pontos, e o S&P 500 teve ganho de 0,58%, a 2.799,55 pontos.

Em um pregão com alternância entre altas e baixas, investidores tomaram nota do fato de que os novos pedidos de auxílio-desemprego recuaram 1,37 milhão nos EUA, a 5,245 milhões, com os números continuando a mostrar o forte impacto da pandemia de coronavírus na economia. O presidente americano, Donald Trump, voltou a mostrar otimismo sobre as perspectivas de abertura, embora ainda exista muita incerteza no cenário, como têm notado várias autoridades e analistas nos últimos dias.

As bolsas abriram em alta, mas logo o Dow Jones foi para território negativo. Contribuiu para isso a fraqueza da Boeing, que hoje caiu 8,04%. Por outro lado, o Nasdaq mostrou mais força, com parte dos setores de tecnologia e serviços de comunicação em alta. Microsoft subiu 3,00%, Netflix ganhou 2,91%, Apple fechou em alta de 0,79% e Amazon, de 4,36%.

Em outros setores, American Airlines recuou 9,93%, diante das dificuldades da companhia no quadro atual de restrições ao movimento. Entre os bancos, Citigroup caiu 5,46% e Wells Fargo, 0,75%.