Botafogo acerta a renovação de contrato com o zagueiro Kanu até o final de 2022

16/04/2020 | 18:09



O Botafogo renovou o contrato de mais uma prata da casa. Após selar o acordo com o volante Caio Alexandre no dia anterior, nesta quinta-feira a diretoria do clube alvinegro estendeu o vínculo com o zagueiro Kanu. O novo acordo com o atleta de 23 anos vai agora até o final da temporada de 2022 - ele se encerraria em dezembro deste ano.

O jogador, que recebeu mais oportunidades no time titular neste ano, festejou a renovação e prometeu honrar a posição. "Estou muito feliz. Agradeço ao Botafogo pelo reconhecimento, espero ajudar o clube com meu futebol. Vou trabalhar dia a dia para corresponder à altura e manter o nível de atuações", disse Kanu, em declarações ao site oficial do Botafogo.

Kanu vem se destacando desde que chegou ao time sub-17. O zagueiro começou a aparecer na equipe profissional em 2018, mas só em 2020 começou a ser utilizado com mais frequência, especialmente com o técnico Paulo Autuori. Nessa temporada são sete jogos, sendo seis como titular - entrou no final do empate por 1 a 1 contra o Caxias-RS, fora de casa, na primeira fase da Copa do Brasil.

O zagueiro tem mostrado bom entrosamento com o titular Marcelo Benevenuto. Os dois atuam juntos desde a conquista do Brasileiro Sub-20, em 2016, com o treinador Eduardo Barroca. Kanu se destaca pela técnica e pela segurança que passa aos companheiros.