Caio Castro volta para sua casa após tempo de quarentena com Grazi Massafera - e fala sobre relacionamento: Sempre querem saber mais e mais

16/04/2020 | 18:11



Caio Castro está de volta à sua casa - segundo o jornal Extra, em São Paulo. O ator vem mostrando no Instagram Stories um dia a dia de quarentena bem mais solitário do que anteriormente, quando estava isolado na casa de sua namorada, Grazi Massafera, no Rio de Janeiro.

Nessa quinta-feira, dia 16, ele até mostrou seu home office.

Caio e Grazi são muito discretos, e, sobre isso, ele conversou com a Vogue, explicando se acha que o mistério atrai mais a atenção das pessoas para o relacionamento:

Eu acho que este tipo de conteúdo, que aborda tanto a vida particular do outro, é tão consumido que não faria diferença, sabe? Sempre querem saber mais e mais. E eu sempre mantive minha vida pessoal longe dos holofotes. Costumo dividir com meu público, nas redes sociais e no meu canal no Youtube, muito de mim, do Caio ator, Caio empresário, do Caio tatuador, que viaja... Tem muita coisa ali que me aproxima dos meus fãs, de quem curte o meu trabalho, e eles são muito carinhosos e respeitosos com isso. Entendem que preciso manter o mínimo de mim pra nunca perder o foco de quem sou. Isso é muito importante pra mim.

Sobre como lida com fake news sobre o assunto, ele foi enfático: Não lido [risos].

Na torcida por Babu

Caio também comentou que está acompanhando o BBB20, e revelou sua torcida:

Eu assisti BBB nas três primeiras edições, se não me engano. E voltei a assistir hoje por conta do Babu, que é meu parceiro, um baita artista. Pra mim, mais que merecer, ele precisa ganhar.