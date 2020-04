Pedro Scooby rebate críticas de internauta: - O problema está em você

16/04/2020 | 18:10



Pedro Scooby e Luana Piovani vivem se alfinetando nas redes sociais. Dessa vez, um internauta criticou a forma que o surfista cria e cuida dos filhos. Em uma postagem do Instagram de Pedro, o seguidor comentou:

Só torcemos para que não coloque mais a vida do Dom em perigo como fez na Califórnia, quando deixou o garoto praticar wakeboard (sem capacete). As imagens estão até hoje na internet. Por essa e por outras, se a guarda for compartilhada que também seja vigiada.

Em resposta, Scooby não gostou nem um pouco do comentário e se defendeu:

Não era wakeboard, era wakesurf. E não se usa capacete, só colete! Estava em um lago público com capitania e tudo mais! Estava dentro da lei, por exemplo, quando meu filho anda de skate, ele usa capacete! O problema está em você, a sua vida deve estar muito vazia, aí está vindo aqui cuidar da dos outros!