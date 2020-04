Íris Abravanel se emociona ao falar sobre sequestro de Patricia Abravanel: - Foi o perdão mais difícil da minha vida

16/04/2020 | 18:10



Patricia Abravanel criou um canal no YouTube e, como primeira convidada, chamou a sua mãe, Íris Abravanel, para uma conversa e tanto! Após revelar curiosidades sobre a sua relação com Silvio Santos, Íris abriu o jogo sobre como foi o sequestro de Patricia, em 2001.

Emocionada, a mãe da apresentadora disse:

- É muito difícil perdoar o sequestrador da sua filha, quando a sua filha está no cativeiro. Foi difícil. Porque eu sabia que se não liberasse [o perdão] eu tinha que entender aquele sequestrador, porque se eu não liberasse perdão eles podiam prejudicar, fazer alguma coisa contra você.

Patricia ainda acrescenta:

- Eu perdoei eles no cativeiro.

E Íris continua:

- Eu perdoei quando eu estava aqui em casa e você no cativeiro. Eu acho que foi o perdão mais difícil da minha vida, quando você estava no cativeiro. E aí eu tive que entender: eles são jovens... sabe, vai saber a vida deles, os desejos, os anseios (...). Eles não sabem o que eles estão fazendo, não têm noção do que eles estão fazendo pra vida deles, pra vida da família deles. E aí eu tive empatia com as mães, com a família e só assim eu consegui perdoar. Porque eles realmente não sabem que eles estão prejudicando uma família toda. [Eu pensei] se eu liberar esse perdão, nem um fio de cabelo da Patricia vai ser tocado.

Apesar do momento emotivo, a autora de novelas lembrou de algo inusitado e deu risada:

- A única coisa engraçada foi que ela não tomou banho! Ela podia ter tomado, mas ela não quis compartilhar a toalha que era de todo mundo!