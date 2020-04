Presidente do Ceará revela estar curado do coronavírus

16/04/2020 | 17:32



O presidente do Ceará, Robinson de Castro, revelou ter sido uma das pessoas infectadas pelo covid-19, o novo coronavírus. Após ter ficado uma semana hospitalizado, o mandatário diz estar 100% curado.

Robinson sentiu os primeiros sintomas em 23 de março, mas não deu muita atenção ao problema e só ficou sabendo que estava com coronavírus após passar por alguns exames no hospital. Assim que o resultado saiu, o presidente foi internado.

Nos primeiros dias hospitalizado, Robinson de Castro se sentiu muito mal e chegou a emagrecer 10kg, pois não tinha fome. O presidente melhorou após usar alguns medicamentos, como a cloroquina.

Curado, Robinson de Castro foi liberado do hospital e comemorou ter se recuperado, diferente do que aconteceu com alguns de seus amigos. "Fui premiado. Alguns amigos morreram, passaram 20 dias entubados e não suportaram. Hoje estou bem, graças a Deus", afirmou o mandatário do Ceará.

Recentemente, o Ceará lançou a campanha "Vozão do Bem", onde vende ingressos solidários por R$ 20,00. O valor arrecadado é usado para ajudar pessoas necessitadas.