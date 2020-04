VW Nivus chega até junho com motor 1.0 TSI, frenagem autônoma e porta-malas maior que o do T-Cross

Leo Alves

Do Garagem360



22/04/2020 | 17:48



Próximo lançamento da marca no Brasil, o VW Nivus teve mais alguns detalhes revelados. Pela primeira vez a empresa alemã divulgou fotos do modelo com pouca camuflagem. Ela também garantiu que o SUV cupê será lançado no primeiro semestre deste ano, chegando aos demais países da América do Sul até o fim de 2020.

VW Nivus: equipamentos

A Volks vai apostar itens tecnológicos para o Nivus. Ele terá faróis e lanternas em LED, novo sistema multimídia VW Play, controle adaptativo de velocidade de cruzeiro (ACC) e até o freio de emergência autônomo (AEB) – que freia automaticamente o carro ao notar o risco eminente de uma colisão frontal.

O porta-malas será de 415 litros. Sendo assim, será maior que o do T-Cross, que tem 373 litros de capacidade com os bancos na posição padrão – é possível deixá-los mais retos, aumentando o espaço para 420 litros, mas comprometendo o conforto dos ocupantes. Sob o capô, o Nivus será sempre equipado com o motor 1.0 TSI de 128 cv de potência e 20,4 kgfm de torque. Já a transmissão é a automática de seis marchas.