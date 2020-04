Carros do BBB e cia.: relembre modelos que fizeram sucesso nos realities

Leo Alves

Do Garagem360



17/04/2020 | 03:18



O reality show não foi inventado no Brasil, mas acabou se tornando popular na televisão do País. Desde o começo dos anos 2000, quando as primeiras produções nacionais surgiram, diversos programas neste formato conquistaram diversos fãs. A audiência gerada por eles atrai diversos patrocinadores, incluindo marcas de automóveis.

A atual edição do Big Brother Brasil (BBB 20), cuja final será na próxima semana, contou com o apoio da Fiat, que já deu carros para os participantes em algumas provas. Na galeria a seguir, relembre alguns modelos que também foram usados como premiação em alguns programas. Além do BBB, há veículos utilizados no A Casa dos Artistas e A Fazenda.

Carros do BBB e outros realities

Foto: Divulgação Fiat Pallio Adventure (BBB 1 - 2002) Foto: Divulgação Fiat Doblò (edições do BBB e A Casa dos Artistas 2) Foto: Divulgação Fiat Doblò (edições do BBB e A Casa dos Artistas 2) Foto: Divulgação Fiat Doblò (edições do BBB e A Casa dos Artistas 2) Foto: Divulgação Fiat Palio Adventure (BBB 7 - 2007) Foto: Divulgação Fiat Palio Adventure (BBB 7 - 2007) Foto: Divulgação Fiat Palio Adventure (BBB 7 - 2007) Foto: Divulgação Fiat Siena EL (BBB 9 - 2009) Foto: Divulgação Fiat Siena EL (BBB 9 - 2009) Foto: Divulgação Fiat Siena EL (BBB 9 - 2009) Foto: Divulgação Fiat Palio Fire Economy (BBB 9 - 2009) Foto: Divulgação Fiat Palio Fire Economy (BBB 9 - 2009) Foto: Divulgação Fiat Stilo (BBB 9 - 2009) Foto: Divulgação Fiat Stilo (BBB 9 - 2009) Foto: Divulgação Fiat Stilo (BBB 9 - 2009) Foto: Divulgação Kia Carens (A Fazenda 1 - 2009) Foto: Divulgação Kia Carens (A Fazenda 1 - 2009) Foto: Divulgação Kia Carens (A Fazenda 1 - 2009) Foto: Divulgação Kia Soul (A Fazenda 1 - 2009) Foto: Divulgação Kia Soul (A Fazenda 1 - 2009) Foto: Divulgação Kia Soul (A Fazenda 1 - 2009) Foto: Divulgação Kia Picanto (A Fazenda 1 - 2009) Foto: Divulgação Kia Picanto (A Fazenda 1 - 2009) Foto: Divulgação Kia Picanto (A Fazenda 1 - 2009) Foto: Divulgação Fiat Freemont (BBB 12 - 2012) Foto: Divulgação Fiat Freemont (BBB 12 - 2012) Foto: Divulgação Fiat Freemont (BBB 12 - 2012) Foto: Divulgação Chevrolet Cobalt (A Fazenda 6 - 2013) Foto: Divulgação Chevrolet Cobalt (A Fazenda 6 - 2013) Foto: Divulgação Chevrolet Cobalt (A Fazenda 6 - 2013) Foto: Divulgação Fiat Strada (BBB 14 - 2014) Foto: Divulgação Fiat Strada (BBB 14 - 2014) Foto: Divulgação Fiat Strada (BBB 14 - 2014) Foto: Divulgação Fiat Cronos (BBB 18 - 2018) Foto: Divulgação Fiat Cronos (BBB 18 - 2018) Foto: Divulgação Fiat Cronos (BBB 18 - 2018) Foto: Divulgação Fiat Mobi (BBB 19 - 2019) Foto: Divulgação Fiat Mobi (BBB 19 - 2019) Foto: Divulgação Fiat Mobi (BBB 19 - 2019) Foto: Divulgação Fiat Toro Ultra (BBB 20 - 2020) Foto: Divulgação Fiat Toro Ultra (BBB 20 - 2020) Foto: Divulgação Fiat Toro Ultra (BBB 20 - 2020)